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В Солнечногорске провели тренировку по спасению человека из задымленного дома

Работники 268-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенной в поселке Поварово округа Солнечногорск, провели тренировочное занятие по отработке действий газодымозащитников совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Для учений создали имитацию двухкомнатной квартиры жилого дома с перегородками и мебелью. По сценарию после возгорания ее заполнил едкий дым, и внутри остался человек. Его роль выполнял манекен.

Прибыв на место вызова, пожарные создали звено газодымозащитной службы, выполнили рабочую проверку и включились в дыхательные аппараты. Специалисты оперативно нашли условно пострадавшего и вынесли его на свежий воздух. Затем огнеборцы обнаружили и ликвидировали очаг возгорания.

«Подобные навыки необходимы пожарным в реальных условиях, когда счет идет на секунды. От четких и слаженных действий сотрудников служб в опасных, экстремальных ситуациях зависят жизнь и здоровье людей. Поэтому проведение таких тренировок крайне важно и необходимо», — прокомментировала замглавы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук.

По итогам занятия пожарные успешно отработали все действия с применением дыхательных аппаратов.

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