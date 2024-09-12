В Солнечногорске провели обустройство 12 «народных троп»

сегодня в 15:44

Обустройство 12 новых пешеходных дорожек завершили в Солнечногорске. Их общая протяженность составила свыше 1 560 метров. Это и важные маршруты до социальных объектов, и стихийные народные тропы, которыми активно пользуются местные жители для сокращения пути, и излюбленные места для прогулок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Востребованные дорожки для благоустройства выбрали на основе запросов и предпочтений жителей. Работы велись по программе «Пешком». Они были направлены на повышение комфорта и безопасности передвижения людей.

Все «народные тропы» привели к единому стандарту: на участках подрядчик уложил песок, геотекстиль, щебеночное основание, асфальт и бортовой камень.

«Мы получаем положительные отзывы от жителей округа. Благодаря проведенным работам их передвижение по привычным маршрутам стало значительно удобнее, что особенно почувствуется при неблагоприятных погодных условиях, и, что самое главное, безопаснее. Например, раньше, чтобы отвести детей в детский сад в Кривцово, жителям приходилось идти по проезжей части. Сейчас эта проблема решена», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Пешеходные маршруты благоустроили по адресам:

д. Кривцово от дома № 18 к детскому саду № 47;

д. Кривцово от общественного колодца у дома № 22 к детской площадке;

д. Кривцово от д. 10 (ФАП) к детской площадке и дому № 11;

р. п. Менделеево вдоль правого берега реки Клязьма;

д. п. Поварово мкр. 2, дома № 11, 16, 17;

д. п. Поварово мкр. Локомотивный, дома № 7, 8;

д. Соколово от дома № 50 к спортивной и детской игровой площадкам;

г. Солнечногорск от дома № 12 по улице Розанова до Стеклозаводского проезда;

г. Солнечногорск от дома № 1 по улице Крестьянской до пешеходного перехода;

г. Солнечногорск от дома № 53к1 по улице Военный городок до дома № 44 по улице Баранова;

г. Солнечногорск от дома № 1 вдоль улицы Военный городок;

д. Чашниково от мкр. Искра вблизи дома № 46 до Зеленоградского лесопарка и автобусной остановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.