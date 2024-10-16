В Солнечногорске провели модернизацию детских площадок

Детские игровые площадки модернизируют в городском округе Солнечногорск. В этом году в программу вошли 14 таких объектов, в том числе две «губернаторские» площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас завершаются работы в деревнях Кривцово у дома № 24 и Колтышево. Подрядчик установил новые городки и оборудование, ограждение, лавочки и урны, приступил к укладке резинового покрытия. Открыть доступ для детей планируют до конца октября.

«Жители очень просили модернизировать детские площадки, так как они устарели. Им было около 20 лет, игровое оборудование стояло на земле и уже порядком износилось от времени, хотя мы регулярно следили за безопасностью его эксплуатации. Теперь в Кривцово и Колтышево появились современные игровые площадки. Надеюсь, дети будут с удовольствием проводить на них время. Спасибо главе Константину Александровичу Михалькову», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Ранее в сентябре в Солнечногорске реконструировали две детские игровые площадки, построенные первыми по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по адресам: улица Красная, 176 и микрорайон Рекинцо, дома 2, 3, 5. Им было около 10 лет. На площадках площадью 450 кв. метров каждая обновили бетонное основание, заменили резиновое покрытие, ограждение, элементы городков и малые архитектурные формы.

Все работы по модернизации детских игровых площадок в округе планируют завершить до конца октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.