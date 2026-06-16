В Солнечногорске провели экскурсию в депо «Крюково» для детей

Школьники из Солнечногорска 15 июня посетили станцию «Зеленоград-Крюково» МЦД и моторвагонное депо «Крюково», где познакомились с работой железной дороги и правилами безопасности. Экскурсию организовали для профилактики зацепинга, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время экскурсии ребятам рассказали о профессии железнодорожника и показали, как устроена работа станции и депо. Дети узнали, как покупать и правильно использовать билеты, как обслуживают пригородные поезда и координируют движение диспетчеры.

Сотрудники напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Школьникам объяснили, как безопасно вести себя на платформах и других объектах инфраструктуры, а также подчеркнули, что переходить пути можно только по пешеходным переходам и специально оборудованным настилам, убедившись в отсутствии поезда. Особое внимание уделили профилактике зацепинга.

«В связи с участившимися случаями зацепинга мы решили проводить такие экскурсии, чтобы дети понимали всю опасность данной субкультуры и важность соблюдения правил безопасности. Это была первая пробная экскурсия для солнечногорских ребят. Они увидели, кто отвечает за работу железнодорожного транспорта и как важно проявлять ответственность в вопросах сохранения жизни и здоровья», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

По его словам, по договоренности с руководством станции и депо «Крюково» подобные визиты планируют проводить на постоянной основе, чтобы повысить информированность юных пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.