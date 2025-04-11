В Солнечногорске проведут традиционный День добрых дел

12 и 13 апреля состоится ежегодная благотворительная акция День добрых дел, приуроченная к третьей годовщине гуманитарного проекта «Доброе дело». Инициатива реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщила пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

В рамках акции жители округа смогут принять участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, а также для мирных граждан новых регионов Российской Федерации.

Акция объединит сразу несколько значимых мероприятий.

Так 12 апреля:

Волонтеры Подмосковья навестят ветерана Великой Отечественной войны с поздравлениями в преддверии 80-летия Победы.

Делегация юнармейцев из Солнечногорска примет участие в торжественном открытии Всероссийской «Вахты Памяти — 2025», которая пройдет в парке «Патриот».

13 апреля состоится муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в рамках которого пройдет акция «Диалог с Героем» — участники смогут лично пообщаться с бойцами СВО, награжденными государственными наградами.

«День добрых дел — это не просто акция, а искреннее проявление нашей общей заботы и солидарности. Мы благодарим всех жителей округа за активное участие и неравнодушие. Благодаря каждому из вас помощь становится реальной поддержкой тем, кто защищает нашу страну», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации г. о. Солнечногорск Марина Гасымова.

Список необходимых вещей охватывает более 60 наименований: от спальных мешков и тактической экипировки до продуктов питания, медикаментов, детских товаров и средств гигиены. «Волонтеры Подмосковья» откроют 87 пунктов сбора гуманитарной помощи по всему региону, два из которых действуют в Солнечногорске:

ул. Дзержинского, д. 13, Молодежный центр «Возрождение», телефон: 8 495 994-07-08, режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00;

ул. Вертлинская, д. 1, Молодежный центр «Подсолнух», телефон: 8 495 994-07-08, режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00.

С начала действия проекта «Доброе дело» было собрано более восемь тонн гуманитарной помощи, а в зону СВО отправлено 167 гуманитарных рейсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.