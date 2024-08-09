В Солнечногорске прошел второй этап XXII Конференции партии «Единая Россия»

В Программе заложены важнейшие направления работы и конкретный план действий. Поддержка участников СВО, развитие малого и среднего бизнеса, обеспечение качественного и доступного здравоохранения и образования, обеспечения комфортной городской среды — это и многое другое вошло в предвыборную программу партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск.

«На ХXII Конференции местного отделения партии „Единая Россия“ мы приняли предвыборную программу, основанную на запросах жителей. Именно она станет для всех нас ориентиром в работе до 2029 года. И это только часть большого пути совместной работы. Каждый пункт принятой программы должен быть реализован таким образом, чтобы каждый житель Солнечногорска гордился, что живет в этом округе», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Также он рассказал о том, что в городском округе Солнечногорск за последние пять лет многое изменилось в лучшую сторону. Администрация города, благодаря поддержке партии «Единая Россия», провела большую работу по развитию территории в различных сферах. Отремонтировано 26 учреждений здравоохранения, в том числе центральная поликлиника, построено пять ФАПов, новая инфекционная больница, отделение реабилитации в детской поликлинике. Капитальный ремонт 7,3 километров магистрального трубопровода отопления и 5,1 километров горячего водоснабжения. Комплексное благоустройство 112 придомовых территории и 10 общественных пространств, включая реконструкцию набережной озера Сенеж и городских парков.

В 2024 году идут работы по ремонту восьми дворов. Отремонтировано 126 участков городских дорог и 34 участка региональных дорог общей площадью 650 тысяч квадратных метров. В 2024–2026 годах запланирован ремонт 69 участков дорог. В сфере малого и среднего предпринимательства насчитывается порядка 8000 субъектов и 12000 самозанятых граждан. Им предоставляется комплексная поддержка: от юридического и бухгалтерского сопровождения до льготной аренды земельных участков под реализацию проектов. Расселены 405 квартир из 39 аварийных многоквартирных домов. Оказывается всесторонняя поддержка участников СВО и их семей.

«Важным направлением была и остается поддержка участников СВО и их семей. Наша задача — создать простой механизм получения социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. С начала специальной военной операции от местного отделения партии „Единая Россия“ собрано и отправлено более 80 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, маскировочные сети, продукты питания, специальные технические средства и другие необходимые вещи. В округе был сформирован Центр поддержки участников СВО и их семей, который работает на базе общественной приемной партии „Единая Россия“. Он объединяет и координирует работу более пятидесяти благотворительных фондов, волонтерских и общественных организаций. За время работы Центра с вопросами оказания различных видов помощи обратилось более пятисот человек. Наша задача — создать простой механизм получения социальной поддержки для участников СВО и членов их семей», — рассказал руководитель местной общественной приемной Партии Артем Жаров.

«Ориентиром предвыборной программы партии „Единая Россия“ в городском округе Солнечногорск — просьбы и наказы жителей. Главное — командная работа над целями, озвученными Президентом России Владимиром Путиным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Это инициативы по поддержке семей с детьми, ветеранов и молодежи. Есть в комплексной программе место и для продолжения ремонта и технического оснащения учреждений культуры и поддержке работников соцсферы. Не понаслышке знаю, насколько это важно и нужно», — отметила член партии «Единая Россия» Наталья Ульянова.

«Предвыборная программа партии „Единая Россия“ городского округа Солнечногорск — это детальный план работы на последующие годы для развития территории. Основа — наказы жителей. Важно, что большое внимание уделено развитию системы ЖКХ. Да, уже сделано немало: идет реконструкция водозаборных узлов и коллектора, меняются канализационно-насосные станции, ремонтируются дворы и дома. Например, сейчас и в Ржавках, и в Менделеево идет ремонт и обновление котельных. За минувшие пять лет в округе было отремонтировано почти 130 участков городских дорог. В планах на ближайшие два года — еще 69, в том числе и на нашей территории», — член местного Политсовета Любовь Игнатова.

«Отдельное внимание в программе уделено благоустройству нашего округа. За последние пять лет при поддержке „Единой России“ уже проведено комплексное благоустройство 112 придомовых территории и 10 общественных пространств, включая реконструкцию набережной озера Сенеж и городских парков. Как результат — комфортная городская среда. И работа в данном направлении будет продолжена», — член партии «Единая Россия» Александр Болтенков.

В Конференции приняли участие секретарь местного отделения партии, глава муниципалитета Константин Михальков, члены местного политического совета, делегаты от первичных отделений партии, члены местной контрольной комиссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.