В Солнечногорске прошел рыболовный фестиваль «Сенежский хищник»

Рыболовный фестиваль «Сенежский хищник» в 15-й раз состоялся на озере Сенеж в Солнечногорске. На традиционные соревнования по спортивной ловле рыбы на открытой воде заявился 41 участник из Москвы, Московской и Тверской областей. Организатором выступило Солнечногорское общество рыболовов «Сенеж», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проходили в один тур продолжительностью шесть часов на своих и арендованных лодках. Минимальная дистанция участников друг от друга — 50 метров. Ловили с помощью спиннингов на любую приманку в соответствии с правилами рыболовства Московской области. Рыболовы соперничали за лидерство в личных зачетах: максимальный суммарный вес улова, самая крупная рыба и специальной номинации «Поймал — отпусти».

«Мы понимаем, что ресурсы небезграничны. Мы находимся в месте плотного проживания людей, если начнем бездумно черпать, то быстро все кончится. Поэтому у нас уже многие рыболовы ловят и отпускают рыбу. Это очень здорово, поэтому это направление мы продолжаем продвигать: для тех, кто сегодня максимальное количество рыбы отпустит (но она пойдет в зачет), есть специальный приз», — рассказал председатель Солнечногорского общества рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Судьи засчитывали рыбу только определенного вида и размера: судака от 40 см, щуку от 45 см и окуня не менее 16 см.

По итогам самый тяжелый общий улов весом 4,25 кг оказался у Леонида Алексеева, а Михаил Курицын отличился в нескольких номинациях. Он поймал самый крупный трофей — судака весом 2,17 кг, стал самым гуманным рыболовом за отпущенную рыбу и занял 3-е место за суммарный улов. Оба участника из Солнечногорска.

«Рыбалкой я занимаюсь с 6-7 лет. Отец привел на водоем, и сразу затянуло. Накануне соревнований на тренировке я поймал судака на 8,8 килограмм. Это моя самая крупная рыба в жизни. В „Сенежском хищнике“ участвую уже много лет, в 2020 году занимал первое место. На рыбалке я чувствую единение с природой, отдыхаю душой и телом», — рассказал Михаил Курицын.

Победителей наградили оригинальными кубками, грамотами и рыболовными призами от спонсоров. Завершился фестиваль по традиции дегустацией ухи.

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