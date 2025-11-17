В Солнечногорске прошел концерт для участников СВО

Коллектив «Музыка войны» выступил с концертом для участников специальной военной операции в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Дмитрий Рысаев и Алексей Кубинец исполнили композиции о родине, боевых товарищах и настоящей дружбе, основанные на реальных событиях. Их поддержала певица Виктория Цыганова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Солисты тесно связаны с событиями настоящего: Алексей участвовал в боевых действиях, а Дмитрий — волонтер, активно помогающий фронту. Их совместная творческая деятельность началась год назад, а первой песней стало «Небо». Каждое произведение наполнено их личным опытом или передает истории бойцов.

«Все песни основаны на реальных событиях. „Души пацанов — они святое“ — это то, что я испытывал внутри. Пишется всегда от души и только то, что есть на самом деле», — поделился Алексей Кубинец.

Главными слушателями стали ветераны, участники СВО из разных подразделений и их семьи.

«Событие как родник, который должен выбиться в большую мощную реку, чтобы весь народ подхватил это. Мы сегодня мало видим хороших фильмов, песен, поэзии о войне и наших героях, а творчество ребят идет от народа, поэтому я пришла поддержать искренность, открытость и пламенность людей, которые сегодня отстаивают нашу с нами жизнь», — сказала певица Виктория Цыганова.

Организатором выступила Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска при поддержке инициативной группы «Север».

«Такая искренняя, настоящая музыка очень важна сейчас для каждого — это голос поколения, кот орое сейчас на передовой защищают нашу независимость, культ уру и ценности. Она показывает, что наш народ талантлив, един, и Победа непременно будет за нами», — сказала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

До конца 2025 года «Музыки война» запланировала провести выступления в Казани и Тюмени. Они проходят совместно с выставкой Павла Шабрина «Они сражались за Родину», посвященной героям СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.