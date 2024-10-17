В Солнечногорске продолжаются работы по ремонту тротуаров

В городском округе Солнечногорск продолжаются работы по ремонту пешеходных зон. Так, в Тимоново специалисты меняют асфальтовое покрытие тротуаров, устанавливают новые бордюры, а также прокладывают новую пешеходную дорожку к зданию Почты России и Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Помимо ремонтных работ в Тимоново, в течение года на территории городского округа Солнечногорск было выполнено строительство 12 новых пешеходных дорог и подходов к социальным объектам в Кривцово, Ржавках, Менделеево, Поварово и Пешках, общей протяженностью около полутора километров. Также в этом году проложили новые тротуары на переулке Ленина у частной школы «Ступени», у 4 школы, на перекрестке улиц Молодежная и Ухова, на улице Пролетарская у детского сада «Бирюсинка», на финальной стадии разметки новый пешеходный переход на улице Военный городок, в районе бывшей третей проходной на Выстреле.

«На выездной администрации в Тимоново жители микрорайона обратились к главе г. о. Солнечногорск Константину Михалькову с просьбой заменить тротуар. На данный момент мы делаем последние штрихи по завершению работ. Также на улице Баранова проложили небольшой пешеходный тротуар, а на перекрестке улиц Баранова и Гражданской перенесли пешеходные переходы в другие точки. Это сделано в рамках обеспечения безопасности дорожного движения и в целях предотвращения аварийных ситуаций на дорогах. Поэтому просим жителей отнестись к этому внимательно и обращать внимание на разметку и знаки», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Антонина Ларина.

Ремонт тротуаров направлен на повышение уровня комфорта и безопасности передвижения жителей. Все запланированные работы находятся на стадии завершения, и в ближайшее время ожидается полное их окончание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.