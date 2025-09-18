В Солнечногорске привели в порядок территорию у памятника погибшему летчику

Сотрудники клинского филиала «Мособллес» провели работы по благоустройству территории у памятника герою-летчику Виктору Лепешкину в городском округе Солнечногорск. Мероприятие организовано совместно с управлением культуры администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты выполнили санитарную обрезку деревьев, убрали поваленные и сухие стволы, обеспечив ухоженный вид и безопасный подход к мемориалу.

«Мы рады внести свой вклад в сохранение памяти о героях и поддержание порядка в нашем округе. Совместно с управлением капитального строительства осуществляется объезд памятников и объектов культурного наследия для составления дефектных ведомостей и планирования реставрационных работ. Особое внимание уделяем объектам в лесных зонах, где благодаря сотрудничеству с «Мособллесом» организован мониторинг состояния памятников», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По запросу в Главное управление культурного наследия Московской области в четвертом квартале 2025 года проведут комплексное обследование объектов с последующим оформлением актов и соглашений о доступе.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.