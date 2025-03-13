В Солнечногорске принимают меры против подтоплений

В Солнечногорске ежедневно мониторят паводковую обстановку. Меры против подтоплений обсудили на общегородском совещании в администрации округа, сообщает ее пресс-служба.

Замглавы округа по безопасности Максим Барков отметил, что этой зимой снежный покров был ниже нормы, но возможны обильные дождевые осадки. Специалисты каждый день проводят контроль на реках Истра, Сестра, Клязьма и Лутосня и гидропостах с помощью космической съемки и авиаразведки. Измерительные вешки установлены в районе СНТ «Испытатель-4» на реке Истре, вблизи деревни Обухово, в районе СНТ «Исток» на притоке реки Сестры и у деревни Сергеевки.

Максим Барков сообщил, что в округе сформирован состав сил и средств по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период весеннего половодья. В него входят более 150 человек и 58 единиц техники, авиатехника и плавательные средства.

«По прогнозу негативного сценария разливов населенные пункты городского округа Солнечногорск в зону подтопления не попадают. Группировка сил и средств для мониторинга паводковой обстановки уточнена и ее достаточно», — подчеркнул Максим Барков.

При подготовке к весеннему половодью расчистили более 5 километров водотоков рек Сестра, Истра, Лопца и Палишня от навалов мусора, деревьев и веток.

Для контроля на дорогах, во дворах и подвалах домов рабочие группы осматривают дренажные колодцы, ливневые канализации, проверяют отсутствие захламления и засыпки грунтом канав. Для откачки воды и расчистки подготовлена техника: мотопомпы, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины со щетками и тракторы.

Кроме того, ведут работу с садовыми товариществами: совместную очистку отводных и дренажных канав, углубление каналов, дренаж и осушение земель.

На совещании обсудили также дополнительные превентивные противопаводковые мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.