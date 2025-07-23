В Солнечногорске повысили доступность пляжного отдыха для маломобильных жителей

Городской парк и пляжную зону в Солнечногорске проверили на доступность для маломобильных граждан. В осмотре участвовали председатель местного отделения Всероссийского общества инвалидов Лариса Альбицкая, сотрудники управления культуры и отдела соцразвития администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Они отметили, что в парковой зоне и на набережной продолжается улучшение условий для доступной среды. Так, в 2025 году на пляже установили пандус для спуска в воду.

Кроме того, проверяющие выделили, что входные группы и дорожки позволяют свободно передвигаться по всей территории прогулок и отдыха. Они оценили доступ к местам проведения массовых мероприятий, площадкам для досуга, настольного тенниса и шахмат.

Не оставили без внимания состояние трех санитарно-гигиенических помещений, оборудованных пандусами, и наличие двух дорожных знаков «Инвалид» на парковке.

«В парке мы предусмотрели условия для беспрепятственного передвижения и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. При осмотре отметили отдельные вопросы, по ним проведем точечную доработку. Спасибо Всероссийскому обществу инвалидов за содействие, вместе мы делаем округ доступнее», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Следующий совместный мониторинг проведут по отделениям банков и торговым объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

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