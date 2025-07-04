В Солнечногорске построят стену скорби на кладбище «Старое»

Специалисты продолжают работы по возведению нового колумбарного комплекса на территории кладбища «Старое». Строительство ведут в рамках муниципального контракта для решения проблемы дефицита мест захоронения урн с прахом, сообщает пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

Проект включает в себя стену с 264 ячейками, каждая из которых рассчитана на четыре урны. Общая длина объекта составит 20 метров. После завершения стройки специалисты благоустроят прилегающую территорию. Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик совместно с депутатом Совета депутатов Степаном Козловым и директором МКУ «Ритуал» Андреем Калегиным посетили площадку и проверили ход работ.

"Создание новых колумбарных стен дает возможность поместить урну на удобном кладбище, даже если оно закрыто для погребения. Кроме того, значительно снижаются финансовые затраты на погребение. Немаловажную роль играет также и простота в уходе за местом упокоения близких", — отметил первый заместитель главы г.о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Строительство колумбарного комплекса планируют завершить к августу текущего года. В скором времени жители Солнечногорска смогут бесплатно воспользоваться муниципальной услугой предоставления ниши в стене скорби.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.