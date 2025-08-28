В Солнечногорске почтили память выдающегося хоккеиста Валерия Харламова

На 74-м километре Ленинградского шоссе состоялась памятная церемония в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. Участники мероприятия возложили цветы к месту его гибели и отдали дань уважения одному из величайших спортсменов в истории отечественного хоккея. Об этом сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Мемориал посетили начальник Управления физической культуры и спорта администрации муниципалитета Игорь Артамонов, тренер по хоккею среди детей и юношей, директор хоккейного клуба «Стандарт» Максим Морозов совместно с юными воспитанниками учреждения, мастер спорта по хоккею, чемпион СССР в составе ЦСКА 1985 года Дмитрий Данилов, ветеран спорта по хоккею Владимир Гарев и общественники.

«Валерий Борисович — символ несгибаемого характера и блестящего мастерства. Его легендарная тройка с Михайловым и Петровым, невероятные матчи суперсерии против канадцев и золотые олимпийские победы навсегда вписаны в историю мирового хоккея, а память о нем живет в сердцах всех, кому близки зимние виды спорта», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Валерий Харламов трагически погиб в возрасте 33 лет 27 августа 1981 года, после автомобильной аварии.

За свою карьеру спортсмен дважды становился олимпийским чемпионом, восемь раз завоевывал титул чемпиона мира и участвовал в исторических Суперсериях СССР — Канада. В честь него названа детско-юношеская хоккейная школа ЦСКА, а его наследие продолжает оставаться важной частью спортивной культуры России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.