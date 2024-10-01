В Солнечногорске отметили воссоединение ДНР и ЛНР с Россией

Воссоединение ДНР и ЛНР с Россией отметили в Солнечногорске. Празднование второй годовщины проходило в лицее № 7. На мероприятии присутствовали глава округа Солнечногорск Константин Михальков, заместитель главы Виктория Куракова и председатель совета депутатов Марина Веремеенко. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В актовом зале лицея прошла концертная программа с участием хореографический ансамбль «Солнышко», студии танца «Наша версия», преподавателя детской школы искусств Ольги Анискиной, педагога музыкального коллектива «Экспромт» Елизаветы Доброшинской и других талантов Солнечногорска.

А также ученики и педагоги Луганской школы-побратима подготовили видеопоздравление.

«Сейчас перед нами, как и всегда, стоит задача быть одной сплочённой семьёй. Наше единство — это гарантия стабильности, мира и будущего для каждого жителя этих регионов. Мы поддерживаем друг друга, развиваемся вместе, и, самое главное, всегда остаёмся сильными», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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