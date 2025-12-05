В Солнечногорске отметили международный день инвалидов

В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске 5 декабря состоялась теплая и душевная встреча — праздничный концерт «Сильные духом, вам посвящается», приуроченный к Международному дню инвалида. Гостями мероприятия стали более 300 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие, направленное на поддержку, уважение и внимание к людям с инвалидностью, прошло в атмосфере искренности и единства. На нем присутствовали заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев, начальник Окружного управления социального развития № 20 Минсоцразвития Московской области Аветис Башикян, которые обратились к гостям со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

«Каждый концерт превращается в творческий подарок и искренний обмен эмоциями, полными тепла, радости и благодарности. Мы ценим вашу открытость, доброту и силу духа, ведь именно вы вдохновляете окружающих своим примером мужества и оптимизма», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

В программе концерта выступили творческие коллективы и солисты городского округа, в числе которых творческий коллектив «Дорогами добра», образцовый хореографический коллектив МО «Ассорти», студия танца «Наша версия», танцевальный коллектив «В ритмах сердца», вокальный ансамбль «Резонанс». Зрители увидели яркие хореографические номера, услышали любимые песни и стали частью большого праздника добра.

