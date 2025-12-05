В Солнечногорске открыли центральный каток

Самый большой каток Солнечногорска открыли в парке культуры и отдыха 4 декабря. Он покрыт искусственным льдом, который не растает даже при + 8 градусах. Вход на него свободный с 10:00 до 21:30 ежедневно, работать он будет до середины марта, в павильоне можно взять бесплатно коньки на прокат, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поздравил жителей с событием общественный деятель, боец смешанных единоборств, актер и музыкант Александр «Стоун» Зарубин.

«Я приезжаю в Солнечногорск не в первый раз. Тут добрые, открытые, искренние жители, молодежь. С удовольствием поиграл бы с ребятами в догонялки, я пообещал им, что еще обязательно приеду. Каток здесь супер, шикарный лед — люди довольны и счастливы, а это самое главное», — отметил общественный деятель, боец ММА, актер и музыкант Александр «Стоун» Зарубин.

В первый вечер каток смогли посетить 200 человек. Они не только опробовали лед, посмотрели показательные выступление юных фигуристок, но и сделали селфи со знаменитым гостем.

«Начали сезон так, как и хотелось — много ребят, семьи с детьми, музыка, хороший лед и ощущение, что впереди у нас яркая зима с любимыми активностями», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Каток оснащен теплой раздевалкой и камерами хранения. Его площадь — 2,6 тыс. кв. метров — позволяет проводить хоккейные соревнования. Для бесплатного проката инвентаря необходимо оставить залог в 1,5 тыс. рублей либо водительские права, СНИЛС или военный билет.

Как рассказал глава Константин Михальков, зимой в округе зальют 20 дворовых катков общей площадью порядка 30 тыс. кв. метров, откроют шесть площадок для зимнего футбола. Кроме того, подготовят 13 лыжных трасс протяженностью более 75 километров, поставят тюбинговые горки. Мероприятия проходят по проекту «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.