В Солнечногорске открыли третью группу для детей с РАС

Третью специализированную группу для детей с расстройствами аутистического спектра открыли в Солнечногорске на базе Тимоновской школы. Помещение оборудовали за четыре месяца по обращению местной жительницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая группа начала работу в структурном подразделении дошкольного отделения Тимоновской школы. Здесь с детьми будут заниматься квалифицированные специалисты. Для воспитанников создали необходимые условия: оборудовали помещение, закупили мебель и развивающее оснащение, а педагоги прошли профессиональную переподготовку для работы с детьми с РАС.

С просьбой организовать отдельную группу обратилась мама ребенка, который посещает местный детский сад. Глава округа Константин Михальков поддержал инициативу, после чего проект реализовали в течение четырех месяцев.

«Открытие таких групп — это не просто шаг навстречу детям с особыми потребностями, это инвестиция в будущее всего общества. Каждый ребенок заслуживает возможности раскрыть свой потенциал, а наша задача — создать для этого все условия», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Она добавила, что поддержка и профессионализм педагогов помогут детям обрести уверенность и успешнее адаптироваться.

Специалисты будут проводить нейропсихологическую коррекцию и поведенческую терапию. Через движение, упражнения и игровые занятия детям помогут развивать речь и коммуникацию, формировать бытовые навыки и социализироваться.

«Это очень важно, потому что всем детям нужна поддержка, и в новой группе они получат возможность полноценно развиваться», — отметил депутат совета депутатов городского округа Солнечногорск, член партии «Единая Россия» Александр Поляков.

Ранее в округе уже открыли две группы для детей с РАС в седьмом корпусе школы № 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.