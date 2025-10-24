В Солнечногорске открыли реконструированный стадион «Авангард»

Спортивный объект, расположенный на базе Спортивной школы № 1 в Солнечногорске, был модернизирован по наказам избирателей в рамках народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«Стадион «Авангард» после реконструкции — это многофункциональный спортивный комплекс площадью около 14 тысяч кв. м., где для жителей будут доступны современное футбольное поле для тренировок и соревнований, площадки для мини-футбола и воркаута, зона для сдачи норм ГТО», — сообщила председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко.

В ходе реконструкции на футбольном поле смонтировали специальное покрытие. Также на стадионе обновили беговые дорожки, установили новое освещение, современную систему видеонаблюдения. Обновленные трибуны теперь смогут вместить большее количество болельщиков — до 830 человек.

Из областного и муниципального бюджетов на реконструкцию «Авангарда» выделили в общей сложности более 125 млн рублей.

Как отметила Марина Веремеенко, в округе ведется планомерная работа по модернизации спортивной инфраструктуры.

Она напомнила, что по народной программе «Единой России» в 2023 году полностью реконструировали стадион в микрорайоне Тимоново. А в 2024 году был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Миронцево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.