В Солнечногорске открыли новую площадку образовательного центра

В прошедшие выходные состоялось открытие крупного образовательного пространства «Моя Академия» в Солнечногорске. Центр охватывает более 30 направлений развития детей возрастом от 3 до 14 лет. В числе участников торжественной церемонии открытия были председатель совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко, депутат округа Вадим Кукушкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Центр занимает площадь около 700 кв. м, включает 10 учебных классов, актовый, спортивный и музыкальный залы, столовую. Здесь дети смогут заниматься спортом, творчеством, музыкой, иностранными языками и посещать психолога и логопеда.

«Все условия для гармоничного роста детей и взрослых собраны в едином пространстве образовательного центра. Уверена, что здесь каждый сможет найти подходящие занятия, позволяющие развивать физические способности, творческие таланты и интеллектуальные навыки», — сказала председатель совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

Адрес нового образовательного пространства: г. Солнечногорск, ул. Железнодорожная, д. 16. Телефон для записи: 8 (977) 977-43-04.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.