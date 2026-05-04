В Солнечногорске открыли доску герою Алексею Флейшеру

Мемориальную доску Алексею Флейшеру, спасшему 182 советских бойца из фашистских лагерей в Италии, открыли в Солнечногорске на улице Дзержинского. В церемонии приняли участие историки, родственники героя, депутаты и представители молодежных движений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мемориальную доску установили на фасаде дома №19 по улице Дзержинского. Церемония прошла под звуки метронома, память героя почтили минутой молчания. Депутат Госдумы Денис Кравченко отметил, что инициатива родственников по увековечению памяти получила поддержку местной власти и приобрела особое значение в преддверии Дня Победы.

«Нам важно помнить про наследие наших великих предков и героев, которые ценой неимоверных усилий и потерь смогли добиться Великой Победы, и благодаря которым мы сегодня живем», — сказал депутат Государственной думы РФ Денис Кравченко.

Председатель общества «РИО ГЛОБУС», итальянский филолог и писатель Массимо Эккли представил книгу, подготовленную по мемориалам Алексея Флейшера. В них описаны тайные маршруты, риски и судьбы спасенных бойцов. На церемонии также вспомнили писателя Сергея Смирнова, автора «Брестской крепости», который рассказал о подвиге Флейшера в произведении «Русские в Риме» и содействовал его переезду из Ташкента в Солнечногорск в 1967 году.

«Алексей Николаевич прошел очень большое испытание в жизни. Он был очень добрым, безмерно скромным, благородным человеком, был предан России и любил жизнь», — рассказала правнучка героя Нана Шамугия.

Алексей Флейшер — потомок кубанского казака и русских офицеров, кадет и вынужденный эмигрант. За границей он работал шахтером, шофером и рабочим на фабрике. Во время Второй мировой войны антифашист Флейшер находился под арестом, а затем в Риме — под надзором полиции. С октября 1942 года он работал в Сиамском посольстве, организовал подпольную группу и наладил контакты с итальянскими коммунистами.

Участники подполья помогали советским военнопленным бежать, обеспечивали их укрытием, одеждой и оружием. В окрестностях Рима действовало около 40 конспиративных квартир. Всего Флейшер вместе с товарищами спас 182 бойца Красной армии, в том числе 11 офицеров, и после освобождения Рима передал их представителям СССР.

«Подвиг Алексея Флейшера — это пример невероятного мужества, международной солидарности и силы человеческого духа. Мы обязаны сохранить эту память для наших детей и внуков», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

