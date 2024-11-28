В Солнечногорске откроют центральный каток и резиденцию Деда Мороза 1 декабря

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на открытие зимнего сезона в городской парк культуры и отдыха 1 декабря. Во время специальной программы участников ожидает масса развлечений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из центральных событий станет открытие самого главного катка округа. Кататься и брать коньки на прокат там можно будет бесплатно. Он оборудован теплой раздевалкой и камерами хранения. Торжественный старт дадут в 16:00, и после этого бороздить лед можно будет каждый день с 10:00 до 20:00.

Резиденция Деда Мороза распахнет двери в 15:00. Всех встречать будут главный волшебник зимы вместе со Снегурочкой. Зимой здесь можно будет писать письма, водить хороводы, играть и учиться новому на мастер-классах.

Согреться гости праздника смогут на самоварной станции. Горячий чай нальют всем у павильона за памятником М. Ю. Лермонтову.

В 17:30 начнется церемония зажжения иллюминации.

А еще отдыхающих ожидают:

шествие с анимационными персонажами в 16:30;

концертная программа «Зимние ритмы» в 17:00;

анимационная программа «Выходить гулять» в 18:00.

«1 декабря открываем зимний сезон в Солнечногорске. В этом году у гостей и жителей нашего округа точно будет, чем заняться! Будем каждую неделю проводить разные мероприятия и активности для детей и взрослых», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Зима в Подмосковье» (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.