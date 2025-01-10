сегодня в 14:56

В Солнечногорске назвали 10 мест для крещенских купаний

В городском округе Солнечногорск определили 10 мест для купаний на Крещение Господне в 2025 году. Окунуться в воду можно будет как в купелях, так и в иорданях. Подходы к местам омовения будут проложены сеном и лапником, согреться все желающие смогут горячим чаем со сладостями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой для омовения традиционно станет набережная озера Сенеж. Данная иордань ежегодно входит в топ лучших мест Подмосковья для крещенских купаний. Безопасность жителей будут обеспечивать медики, а также спасатели и сотрудники надзорных органов.

«Главная наша задача — обеспечить свободные подходы к местам омовения, сделать так, чтобы всем желающим окунуться было комфортно. Задействуем силовой блок, спасателей, медиков. Для удобства, подходы к воде будут проложены сеном, а все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и сладостями», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Места для купаний в крещенскую ночь с 18 на 19 января:

Иордань вблизи центральной набережной на озере Сенеж (22.00 — 03.00);

Купель у Спасского храма по ул. Спасская, д. 12/1 (23.00 — 03.00);

Купель в честь царевича Алексея, Покровский храм в д. Новая (22.00 — 03.00);

Купель на территории Патриаршего подворья святителя Алексия митрополита Московского в д. Исаково (22.00 — 03.00);

Источник «Чудо архангела Михаила в Хонех» в д. Сергеевка (22.00 — 03.00);

Иордань в д. Головково (22.00 — 03.00);

Иордань в д. Радумля, мкр-н Механического завода № 1 (22.00 — 03.00);

Купель около Храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Льялово (22.00 — 03.00);

Иордань около Храма Рождества Пресвятой Богородицы в п. Поварово (22.00 — 03.00);

Купель на территории Дома причта в д. Голубое (22.00 — 03.00).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.