В Солнечногорске наградили сотрудников военкомата

Сотрудников органа чествовали замглавы городского округа Максим Барков, депутат Александр Поляков, руководители и члены отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Андрей Воробьев, Сергей Иванов, Семен Сергеев и Геннадий Головин.

Они отметили профессионализм коллектива, вручили благодарственные письма главы, почётные грамоты от Совета депутатов, благодарности от «БОЕВОГО БРАТСТВА» и цветы, а также организовали сладкое чаепитие.

«В честь годовщины состоялось торжественное награждение, на котором мы отметили достижения и вклад каждого из сотрудников в дело защиты нашей Родины. Награды получили как опытные ветераны, так и молодые специалисты, которые с гордостью несут службу и продолжают традиции своих предшественников», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Сотрудников поблагодарили за совместное решение важных задач: патриотическое воспитание молодёжи, увековечивание памяти бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.