В Солнечногорске начался прием заявок на фестиваль вокально‑хоровых коллективов

Открытый фестиваль вокально-хоровых коллективов старшего поколения «Солнечногорская весна — 2024» пройдет 26 мая в 15:00 в ЦСДК «Ложки» округа Солнечногорск. Он будет посвящен дню славянской письменности и культуры. Организаторы объявили о старте приема заявок и приглашают к участию коллективы со всего Подмосковья, сообщается на сайте администрации горокруга.

Фестиваль пройдет по таким номинациям, как «Лучший ансамбль», «Лучший хоровой коллектив», «Лучший солист», «Лучший аккомпаниатор».

Жюри будет оценивать художественный уровень, исполнительское мастерство, сложность произведений, вокальную аранжировку, соответствие репертуара тематике фестиваля, чистоту строя, артистичность, эмоциональность участников и сценические костюмы.

Заявки на участие в фестивале «Солнечногорская весна — 2024» принимаются до 16 мая 2024 г. в АУ «Содружество домов культуры» по электронному адресу: au.peshki@gmail.com.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.