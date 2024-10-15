В Солнечногорске на акции регоператора собрали 40 кг крышек

В Солнечногорске за три месяца акции по сбору вторсырья от регионального оператора «ЭкоПромСервис» участники сдали свыше 38 килограммов пластиковых крышек. Вырученные от их переработки средства направили в помощь детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Значительную часть объема передала Людмила Поспелова, председатель СНТ «Елочка»: 18 пятилитровых бутылок, девятилитровую и пакет.

А участник акции — бизнесмен Алексей Борисов уже 8 лет не выкидывает ни одной крышечки. В августе 2022 года он разместил в своей прачечной в ТЦ «Сенеж» в Солнечногорске большой контейнер для их сбора. Им могут воспользоваться все желающие.

«Неравнодушные жители творят магию помощи и заботы. Ведь крышечки — это просто пластик, он сам себя не открутит от бутылки, не доедет до пункта сбора и завода по переработке. Спасибо всем участникам за добрые сердца и личный пример, это очень важно», — поделились в «ЭкоПромСервисе».

Сбор проводится в территориальном офисе по адресу: ул. Промышленная, стр. 5, ДК «Рекинцо». Также накопленные крышки жители могут складывать в синие контейнеры для раздельного сбора отходов, предварительно поместив их в 5 — 6-литровые канистры от воды.

Весь объем собранного вторсырья доставили на КПО «Восток» и переработали. Группа «ЭкоЛайн» — ведущий оператор по обращению с отходами в Подмосковье — стал первым в России оператором полного цикла. Теперь все трансформации крышечек происходит на его предприятиях: от превращения пластика в гранулу до создания новых изделий.

Полученные средства переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования подопечным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.