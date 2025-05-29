В Солнечногорске Московской области прокуроры провели прием граждан

Военный прокурор 98 военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов совместно с Солнечногорским городским прокурором Дмитрием Антоновым во взаимодействии с Единым центром поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и региональным отделением государственного фонда «Защитники Отечества» в мае провели личный прием участников специальной военной операции и членов их семей, говорится на официальном сайте военной прокуратуры.

Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат.

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы надзорные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.