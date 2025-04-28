В Солнечногорске Московской области прокуроры провели прием граждан
В Солнечногорске Московской области прокуроры провели прием граждан, говорится на Портале органов военной прокуратуры.
Личный прием участников СВО и членов их семей провели заместитель военного прокурора 98 военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев совместно с Солнечногорским городским прокурором Дмитрием Антоновым во взаимодействии с Единым центром поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и региональным отделением государственного фонда «Защитники Отечества» 24 апреля.
Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат.
Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы надзорные мероприятия.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.