сегодня в 12:54

В Солнечногорске Московской области прокуроры провели прием граждан, говорится на Портале органов военной прокуратуры.

Личный прием участников СВО и членов их семей провели заместитель военного прокурора 98 военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев совместно с Солнечногорским городским прокурором Дмитрием Антоновым во взаимодействии с Единым центром поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и региональным отделением государственного фонда «Защитники Отечества» 24 апреля.

Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат.

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы надзорные мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.