В Солнечногорске глава поздравил активисток ЕР с 8 Марта

В Солнечногорске глава округа Константин Михальков поздравил секретарей первичных отделений партии «Единая Россия» с Международным женским днем и поблагодарил их за активную работу на благо жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Константин Михальков отметил вклад женщин в реализацию муниципальных проектов и инициатив, а также их участие в общественной жизни округа. По его словам, партия объединяет разные поколения, а сочетание опыта и «свежего взгляда» позволяет выстраивать эффективную систему работы, отвечающую запросам жителей.

Во время встречи участники обсудили создание общественного совета и совета ветеранов муниципальной службы. Глава подчеркнул, что такие структуры помогут сохранить и передать лучшие профессиональные традиции.

«Не зря губернатор Андрей Воробьев сказал: «Все держится на женщинах». Вы умеете вдохновлять, менять жизнь к лучшему и создавать атмосферу доверия. Именно вы помогаете нам слышать людей, выстраивать честный диалог и помнить, ради кого мы работаем», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В завершение встречи женщинам вручили букеты тюльпанов в знак благодарности и признательности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.