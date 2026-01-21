В Солнечногорске ежедневно вывезли 15 камазов снега с дворовых территорий

В Солнечногорске коммунальные службы ежедневно вывозят до 15 камазов снега с дворов, уделяя особое внимание расчистке придомовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Солнечногорск продолжается активная уборка снега силами коммунальных служб, подрядчиков и управляющих компаний. Особое внимание уделяется очистке дворовых территорий и обеспечению свободного проезда для транспорта.

На этой неделе работы проходят на переулке Механизаторов у корпусов 1 и 2, у домов № 10, 12 и 18 по улице Ленинградская, у дома № 125 по улице Красная, у домов № 17 и 19 по улице Вертлинская, а также в микрорайоне Рекинцо-2 у домов № 1-4. Для уборки задействованы дворники, погрузчики, самосвалы и другая спецтехника.

Глава округа Константин Михальков отметил, что с каждого адреса планируется вывезти от 10 до 15 машин снега. Он попросил жителей временно не парковать автомобили в указанных дворах на время уборки, чтобы не мешать работе техники.

По вопросам дополнительной расчистки жители могут обращаться на горячую линию главы по телефону 8 (800) 201-67-47.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.