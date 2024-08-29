В Солнечногорске достраивают новый корпус Поваровской школы

В городском округе Солнечногорск возведение пристройки на 300 мест к Поваровской школе приближается к финалу. Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход работ проконтролировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Для сдачи объекта в срок строители трудятся круглосуточно, в три смены. Полностью завершена отделка на втором этаже, расставлена мебель, а на первом этаже доделывают облицовку и подключают оборудование пищеблока.

На особом внимании и благоустройство территории. Здесь появились новые игровые и спортивные площадки и беговая дорожка вокруг школы.

«Расширяем пространство для знаний по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это значимый объект не только для Поварово, но и для всего Подмосковья. Уверен, что 2 сентября ученики будут отмечать свой первый школьный звонок в новом, современном здании. Этот проект открывает новые возможности для детей поселка Поварово, рад, что они будут учиться в таких комфортных условиях», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Площадь объекта составляет почти 10 тыс. кв. м — в пять раз больше старой школы, построенной в 1957 году. Это позволит полностью ликвидировать вторую смену и перевести детей на обучение в одну смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.