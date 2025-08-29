В Солнечногорске демонтируют незаконные рекламные конструкции

В Солнечногорске продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Так, самовольно размещенный рекламный щит убрали с улицы Янтарной в Талаево городского округа Солнечногорск. Его поставили без разрешительной документации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На факт нарушения обратили внимание местные жители. Они сообщили об этом через портал «Добродел». На жалобу оперативно отреагировали в администрации округа.

«Демонтаж проводится в соответствии с действующим законодательством и с привлечением специализированных организаций», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее в августе в Солнечногорске демонтировали семь незаконных и устаревших рекламных конструкций вдоль Ленинградского шоссе. Как сообщили в отделе рекламы администрации городского округа Солнечногорск, к октябрю планируют демонтировать еще порядка 10 билбордов.

Чтобы разместить наружную рекламу, необходимо получить разрешение органов местного самоуправления. Заявление подается в электронном виде на портале «Госуслуг». Решение о предоставлении услуги направляется в личный кабинет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.