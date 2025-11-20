В Солнечногорске демонтировали более 45 нестационарных торговых объектов

В рамках исполнения поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по приведению в порядок сферы нестационарной торговли, администрация муниципалитета проводит работу по выявлению и устранению нарушений. На сегодняшний день план по демонтажу перевыполнен: демонтировано 48 объектов при запланированных 43, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

20 ноября специалисты снесли кафе, владельцы которого нарушили условия договора на размещение нестационарного торгового объекта: превысили площадь размещения объекта почти в два раза, сдавали объект в субаренду, осуществляли продажу алкоголя. В связи с выявленными несоответствиями, администрация округа в одностороннем порядке расторгла договор и осуществляет процесс освобождения муниципальной собственности. После демонтажа, с арендатора в судебном порядке взыщут понесенные расходы.

«Мы работаем над тем, чтобы нестационарные торговые объекты соответствовали всем нормам и требованиям, не нарушали внешний облик города и не создавали неудобств для жителей. Демонтаж объектов, собственники которых систематически нарушают условия договоров, является необходимым шагом для поддержания порядка и законности», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Работу по ликвидации НТО, по которым расторгнуты договоры аренды, проводят в соответствии с установленным порядком: в первую очередь владельцу предоставляется возможность самостоятельно демонтировать объект. В случае уклонения собственника от выполнения данного обязательства, администрация организует принудительный снос с последующим взысканием понесенных расходов в судебном порядке. Особое внимание уделяют благоустройству территорий после проведения демонтажных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.