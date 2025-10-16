В Солнечногорске демонтировали 37 незаконных нестационарных объектов

В городском округе Солнечногорск по итогам III квартала демонтировали 37 нестационарных торговых объектов. Они были установлены с нарушением действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ликвидированные объекты располагались как на муниципальной земле, так и на частной территории. У них отсутствовала разрешительная документация, а внешний облик не соответствовал архитектурным требованиям. Всего в плане демонтажа на 2025 год стоят 43 объекта.

«До декабря-месяца мы перевыполним план и демонтируем незаконные палатки и ларьки, которые портят внешний облик города. С нарушителями мы вначале выходим на контакт. С некоторыми находим понимание, они самостоятельно демонтируют незаконные НТО и приводят свой бизнес в соответствие с законодательством», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Если владелец отказывается своими силами ликвидировать незаконную постройку, то демонтаж осуществляет подрядная организация, с которой заключен муниципальный контракт. Далее администрация горокруга компенсирует затраченные средства через суд.

Также в Солнечногорске приводят в соответствие архитектурным нормам внешний вид стационарных магазинов: следят за состоянием фасадов и вывесок, ступеней и пандусов, наличием и заполняемостью урн, санитарным содержанием территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.