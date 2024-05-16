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В Солнечногорске делают ремонт крыши в поселке дома отдыха «Владимира Ильича»

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация региональной программы фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Специалисты подрядной организации проводят капремонт плоской кровли дома № 15 в поселке дома отдыха «Владимира Ильича». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Рабочие провели работы по устройству цементно-песчаной стяжки. ООО «Лидер-Строй» выполнит весь перечень работ согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

«Очень важно своевременно проводить работы по восстановлению крыши. От качества исполнения капремонта зависит безопасность дома и наших жителей», — отметил замглавы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте фонда капремонта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.