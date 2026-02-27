В Солнечногорске 9 домов подключат к системе «Безопасный регион»

Девять многоквартирных домов в поселке Майдарово городского округа Солнечногорск планируют оснастить камерами видеонаблюдения и подключить к системе «Безопасный регион». Решение приняли по итогам комиссионного обхода территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Камеры видеонаблюдения установят в девяти многоквартирных домах поселка Майдарово. Оборудование интегрируют в единую региональную систему «Безопасный регион», которая действует на территории Подмосковья и используется для повышения уровня общественной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.