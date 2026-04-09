В Солнечногорске 8 апреля провели выход «Путь патриота»

Военно-полевой выход в рамках курса «Путь патриота» прошел 8 апреля в городском округе Солнечногорск. В занятиях на местности приняли участие юнармейцы и воспитанники клуба «Единство». Программа направлена на подготовку молодежи к службе и военно-патриотическим играм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники отработали навыки тактической медицины: наложение жгутов и турникетов, оказание самопомощи и эвакуацию раненых. Также они изучили основы тактической подготовки — ведение обороны, выбор позиций и обустройство временных укрытий.

Курс «Путь патриота» реализуется на базе молодежного центра «Подсолнух». Теоретические занятия проходят два раза в неделю в центре, полевые выходы организуют дважды в месяц.

«Знания, которые ребята получают на военно-полевом выходе, являются подготовкой к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, мы их готовим к военно-патриотическим играм, таким, как «Зарница 2.0», которая стартует 25 апреля», — отметила начальник отдела патриотического воспитания молодежного центра «Подсолнух» Светлана Ловцева.

Присоединиться к занятиям могут школьники, активисты «Движения Первых», «Волонтеры Подмосковья» и жители округа в возрасте от 10 до 35 лет при наличии медицинской справки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.