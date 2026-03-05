В Солнечногорске 59 школьников победили на этапе олимпиады

Учащиеся показали высокие результаты по литературе, праву, технологии, физике, химии, обществознанию, русскому языку, экологии, информатике, истории, биологии, математике и другим предметам.

«За каждой дисциплиной — десятки часов упорной работы, поддержка педагогов, вера родителей и, конечно, талант наших ребят. Что особенно радует, мы бьем рекорды: результат этого года уже на 12 позиций выше прошлогоднего. И самое интересное впереди: осталось еще пять олимпиад — значит, список побед будет только расти», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Лидером по числу дипломантов стала школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов — шесть победителей и семь призеров. В лицее № 7 подготовили десять призеров, в школе № 2 отличились девять учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.