В Солнечногорске 36 пожарных извещателей бесплатно установили семьям с начала года

В городском округе Солнечногорск бесплатно установили 36 автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данная дополнительная мера пожарной безопасности предусмотрена государственной региональной программой «Безопасность Подмосковья».

«Автономный пожарный извещатель является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей при пожаре. Прибор предупреждает об опасности, что особенно актуально в ночное время суток, когда люди спят и не могут обнаружить задымление», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

При задымлении специальные датчики издают громкие звуковые сигналы. Средний срок службы прибора составляет 10 лет.

Работу по установке пожарных извещателей ведут Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и МКУ «СолнСпас». Также специалисты совместно с представителями профильных служб проводят профилактические рейды по пожарной безопасности, во время которых проводят разъяснительные беседы и устанавливают датчики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.