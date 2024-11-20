В Солнечногорске 1 декабря откроется главный каток

В парке культуры и отдыха в Солнечногорске с 1 декабря заработает каток. Покататься на коньках жители и гости города смогут бесплатно на протяжении всего сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его размер — 26×56 метров, покрытие — искусственный лед. Каток оборудован теплой раздевалкой, камерой хранения и бесплатным пунктом проката. Он будет работать ежедневно до 15 марта с 10:00 до 22:00.

«Мы открываем новый большой каток, который переехал с Советской площади и теперь будет располагаться в парке. С бесплатным прокатом, глинтвейном и игрой в хоккей. Во-вторых, откроем большую лыжную трассу, которая будет проходить прямо по озеру. Для безопасности дождемся, когда толщина льда будет достигать более 20 см», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Еще в округе зальют 21 хоккейную площадку. Для удобства жителей — во всех территориальных управлениях: в поселках и деревнях Ржавки, Смирновке, Поварово, Толстяково, Ложки и других. В городе ледовые коробки находятся по адресам: ул. Банковская, 6, ул. Красная, 180, ул. Ленинградская, 4, ул. Центральная, 4, мкр. Тимоново, мкр. Рекинцо ФОКа «Авангард».

Также для лыжников будут предложены 7 классических трасс и одна горнолыжная:

городской парк культуры и отдыха, набережная озера Сенеж — лыжня 3 000, 5 000, 10 000 м (до д. Талаево);

городской парк культуры и отдыха — лыжня 1 500 м;

мкр-н Рекинцо, Парк Победы — лыжня 1 500, 3 000, 5 000, 10 000 м;

ул. Безверхова, 9Б, СК «Металлург» — лыжня 600 м;

р. п. Андреевка, стадион «Юность» — лыжня 500 м;

д. п. Поварово, мкр-н № 2, стадион им. С. И. Тихомирова — лыжня 600 м;

р. п. Менделеево, д. Льялово, парк-отель «Морозовка» (частный) — лыжня 2 000 м;

р. п. Менделеево, д. Льялово, парк-отель «Морозовка» (частный) — горнолыжный склон 350 м с бугельным подъемником.

На протяжении всей зимы жителей ожидает множество культурно-спортивных активностей на свежем воздухе. В городском парке они будут проходить каждые выходные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.