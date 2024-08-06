В Софрино началась санитарная очистка реки Махорка

В рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья 2023-2027» в городском округе Пушкинский проводятся работы по санитарной очистке водной глади на нескольких участках реки Махорки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы включают в себя уборку излишней водной растительности и мусора с водной поверхности, подъем упавших деревьев из воды. Изъятая древесина может быть использована местными жителями в качестве дров.

Мероприятиями по санитарной очистке водоемов не предусмотрены работы по очистке дна от иловых отложений, а также берегоукреплению. В настоящее время на береговой полосе проведен покос травы, от мусора и нагромождения веток уже расчистили более 300 метров реки. Запланировано привести в порядок около 7 км русла в районе улицы Тютчева и улицы Мира. Плановый срок завершения работ — сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

