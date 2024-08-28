В соборе Орехово-Зуева прошла «Семейная православная гостиная»

Семейная православная гостиная» началась с молебна о победе, который был совершен епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Николаем. Проект объединил множество семей, чьи близкие находятся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это очень важное и новое направление. Работа совместно с администрацией областной, с общественными организациями. Семейные гостиные — это то, что сегодня востребовано, потому что много людей нуждается в таком общении и помощи. Жены, иногда вдовы, матери, все те, у кого воюют мужья, сыновья. Это сегодня нужно. Самое главное, что мы видим на этих встречах, что люди раскрываются. Если у них какие-то проблемы, то есть им проще», — сказал архиерей Русской православной церкви, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Епископ Николай.

«Здесь можно будет женам и матерям не только поговорить, но увидеть представителя власти, попросить какой-то помощи. Какой-то поддержки, получить советы и на духовном, и на светском уровне», — рассказал протоиерей Андрей Коробков.

На встрече присутствовали глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, представители администрации, депутаты, а также родственники военнослужащих. Состоялось выступление детского церковного хора, а затем в стенах храма подписали соглашение о сотрудничестве между областным комитетом воинов семей отечества и Балашихинской Епархией Русской православной церкви.

В завершение все собрались в трапезной, поговорили по душам и поделились своими мыслями и переживаниями. «Семейная православная гостиная» и дальше планирует развиваться в других городах Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.