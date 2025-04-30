В SmmPanele рассказали, как продвигать стримы в Ютубе

Эксперты SmmPanele рассказали, как продвигать прямые эфиры в Youtube и зарабатывать деньги благодаря рекламным вставкам и донатам зрителей.

В качестве подготовительных работ специалисты сервиса отметили не только монтаж и публикацию трейлера/тизера на канале, но и размещение линка на эфир за пару дней до старта, отправку URL другим блогерам, добавление на канал вкладки с минувшими, актуальными и будущими стримами.

Важный этап — написание постов или анонсов, которые помогут вам набрать живых зрителей в вашу трансляцию, в том числе на тематических площадках.

Чтобы дать онлайн-трансляции стартовый «пинок», московский блогер может накрутить зрителей на стрим Ютуб с помощью SMMPanele, получив нецелевые, но качественные просмотры. Можно выбрать время удержания — от 30 минут до 3 часов.

Когда стрим уже идет, автор может напоминать об этом своим подписчикам на других площадках. Лайки и просмотры трансляций YouTube могут быть увеличены с помощью накрутки.

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