В слете-семинаре Богородского округа поучаствовали свыше 300 педагогов

В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 педагогов из всех 25 центров образования. Программа слета включала в себя преодоление туристской полосы препятствий, соревнования на Поляне заданий в разжигании костра и установке палатки, соревнования по спортивному ориентированию, эколого-краеведческую программу «Люби и знай наш Богородский край». В рамках занятий по технике водного туризма педагоги продемонстрировали свои умения в проведении спасательных работ на воде. В спортивную программу также вошли соревнования по мини-футболу и биатлону.

Первенство и золото общего зачета завоевал Центр образования № 2 имени В. Г. Короленко. Второе почетное место у ЦО № 1, бронзовая медаль у образовательного центра «Аист».

Организаторы слета — Управление образования администрации Богородского г. о., МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей и взрослых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.