В сквере «Сказка» Дзержинского доступны несколько видов функциональных зон

Блогер Анастасия Тарасова посетила обновленный сквер «Сказка» в Дзержинском. После масштабного благоустройства, которое завершилось в 2021 году, местные жители получили доступ ко множеству новых пространств для отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

В сквере появились различные функциональные зоны: несколько детских игровых площадок, разных по наполнению и возрастной категории, спортивная площадка с тренажерами, песочница, места для отдыха, зона настольных игр. Существующая хоккейная площадка, используемая детьми для катания на велосипедах и самокатах, расширена и превращена в многофункциональную спортивную площадку для футбола, баскетбола и танцев.

Также здесь обновили малые архитектурные формы: скамейки, урны, информационные стенды. Появилось новое уличное освещение, высажены кустарники разных уровней для защиты от шума и создания уюта.

В ведомстве отметили, что такие преобразования призваны не только улучшить качество жизни местных жителей, но и привлечь туристов в г. Дзержинский.

Адрес сквера: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, 18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.