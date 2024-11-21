В сквере «Семейный» в Клину высадят большую живую ель

Близятся к завершению работы по благоустройству сквера «Семейный» на Ломоносовском проезде в поселке 31 Октября, передает пресс-служба администрации муниципалилета.

Полностью завершены работы по прокладке кабельных линий под уличное освещение, укладке тротуарной плитки, установлены малые архитектурные формы — лавочки и урны. Установлены шахматные столы и столы для игры в настольный теннис. В настоящее время подрядчик ожидает поставку торшеров от завода- изготовителя для устройства освещения сквера.

В центре сквера будет высажена живая ель. Чтобы дерево гарантированно прижилось, это будет крупномер — взрослое дерево с сильной корневой системой. Уже этой зимой его украсят для создания новогодней атмосферы в этом отдаленном от центра микрорайоне города, жителям которого не всегда легко добраться на новогодние торжества в центр Клина.

Напомним, сквер «Семейный» благоустраивается в Клину по итогам голосования жителей на портале «Формирования комфортной городской среды» и на средства премии, выделенной Губернатором области А. Ю. Воробьевым Клину по итогам работы за прошедший год.

Название для сквера выбрали сами жители по итогам народного голосования.

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