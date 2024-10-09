В сквере Поколений Подольска начали обновлять главный городской фонтан

сегодня в 15:12

Власти городского округа Подольск заключили контракт на выполнение работ по устройству в сквере Поколений стелы «Подольск — город трудовой доблести». В ходе благоустройства установят новую чашу фонтана из архитектурного бетона в одном стиле со стелой и сделают подсветку струй, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сквер откроют в День воинской славы России 5 декабря к началу контрнаступление Красной армии под Москвой.

Главный городской фонтан обновят полностью, а пусконаладкой водоканал займется весной. Для фонтана заказали новое оборудование. Ранее демонтировали старую чашу, на его место отольют новую из архитектурного бетона в одном стиле со стелой. Также сделают красивую подсветку струй.

В настоящее время завершаются демонтажные работы и планировка. Сейчас идет устройство основания под стелу, мощение дорожек новой дорожно-тропиночной сети.

Установили буронабиваемые сваи под стелу, сделали закладные для системы электроснабжения, доставили плитку и МАФы.

Формы для барельефа готовы на 60%, изготовление стелы выполнено на 20%, устройство фонтана — на 12%.

В сквере установят малые архитектурные формы, в том числе скамейки, урны, качели «Перголы», сделают озеленение. Установят новое освещение и видеонаблюдение.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.