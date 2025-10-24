В сквере Подольске установили новые лавочки

В Подольске в недавно благоустроенном сквере Спасателей установили 19 лавочек и 15 урн и разбили новую круглую клумбу, на которой весной планируют высадить гортензии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Чище стало, скамейки поставили красивые, хорошие. Дорожки новые чудесные. Стало очень современно. Мы здесь неподалеку работаем и в обед прогуливаемся по скверу. Очень ждем весны, чтобы посмотреть на цветы», — сказала посетительница парка Марина.

Также в сквере заменили плиточное покрытие. Благоустройство территории провели в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее в округе обновили еще два общественных пространства. В сквере имени Пушкина создали уголок поэзии и тишины, где можно неспешно прогуляться под кронами деревьев или почитать любимую книгу.

На набережной в парке Талалихина обустроили одно из самых живописных мест округа, где приятно провести время с семьей и друзьями.

«Новые пешеходные маршруты, зоны отдыха и игровые площадки делают округ комфортнее и современнее. Продолжим работу по благоустройству, чтобы Подольск оставался местом, которое вдохновляет, объединяет и дарит радость», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.