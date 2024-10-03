В сквере на улице Институтской Фрязина приступили к укладке резинового покрытия

В 2024 году во Фрязине активно проводятся работы по обустройству нового сквера. Данная территория долгое время находилась в заброшенном состоянии, но теперь благодаря проведенным усилиям она обретет новую жизнь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева это пространство было включено в значимую программу «Формирование комфортной городской среды». Благодаря реализации данной программы вскоре во Фрязине появится не просто зеленая зона, а целый сквер, где фрязинцы смогут приятно проводить время, отдыхая на свежем воздухе.

На территории, занимающей почти 8 тыс. кв. метров, планируется создание двух современных детских площадок и одной спортивной. Кроме того, будут обустроены уютные тропинки для прогулок, различные зоны отдыха с лавочками и декоративное озеленение, которое сделает место еще более привлекательным и комфортным для жителей и гостей города.

«На сегодняшний день дорожки уже проложены, и проводятся активные работы по обустройству малых архитектурных форм, а также укладке резинового покрытия, обеспечивающего безопасность на площадках. Мы ориентируемся на открытие нового сквера в конце октября», — сказал глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.