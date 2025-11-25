В сквере «Лесная сказка» преобразили экотропу

В квартале Свистуха в сквере «Лесная сказка» преобразили новую экотропу, которая связала школу №30 с остановкой общественного транспорта «Свистуха», передает пресс-служба администрации городского округа Химки.

Представители администрации вместе с депутатом Совета депутатов, директором школы №30 Татьяной Кавторевой, а также учениками и их родителями осмотрели предварительные результаты работ.

Какие работы провели?

- установили опоры освещения для безопасности в тёмное время суток

- подключили камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион»

- установили новые лавочки, качели и урны для комфортного отдыха.

В зимний период от снега экотропу будут чистить сотрудники МБУ «ОГХ».

